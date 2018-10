25. Oktober 2018, 18:47 Uhr BR-Symphoniker Mariss Jansons muss Konzerte absagen

Ein gemeiner Virus ist schuld. Zwar hat Mariss Jansons die Virusinfektion überwunden und befindet sich auf dem Wege der Besserung, doch rieten ihm seine Ärzte, die nächsten Konzerte und auch die Leitung der Tournee des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks nach Taiwan, Japan und Korea abzusagen. Auf der Tournee im November wird nun Zubin Mehta dirigieren, die Konzerte in München übernehmen Simone Young, Cristian Macelaru und Manfred Honeck.

Die Konzertprogramme am 1. und 2. November in der Philharmonie bleiben unverändert - Schostakowitschs erstes Violinkonzert mit Leonidas Kavakos als Solist, Strawinskys "Sacre du printemps", Macelaru dirigiert. Am 9. November dirigiert Simone Young in der Philharmonie statt Dvoráks siebter Symphonie die letzte von Mozart, die "Jupitersymphonie" Nr. 41; wie geplant folgt nach der Pause "Ein Heldenleben" von Richard Strauss. Und am 10. November, ebenfalls in der Philharmonie, gibt es nicht Gustav Mahlers Siebte zu hören, sondern dessen erste. Allerdings spielt nun davor Igor Levit den Solopart von Beethovens fünftem Klavierkonzert, Manfred Honeck dirigiert.