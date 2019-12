Der ungarische Dirigent Iván Fischer steht bei den mit Mariss Jansons geplanten Konzerten des BR-Symphonieorchesters am 16. und 17. Januar (Benefiz für den SZ-Adventskalender) im Herkulessaal am Pult.

Am 16. Januar spielt daher Igor Levit statt Prokofjews Klavierkonzert Nr. 2 g-Moll, op. 16, das Klavierkonzert Nr. 22 Es-Dur KV 482 von Mozart. Am 15. Januar dirigiert Zubin Mehta zum Gedenken an seinen vor zwei Wochen gestorbenen Freund Mariss Jansons Mahlers Auferstehungssymphonie in der Philharmonie.