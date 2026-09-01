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FilmDas muss man falsch verstehen wollen

Lesezeit: 2 Min.

Klischee des Klischees: Sacha Baron Cohens Kunstfigur Ali G.
Klischee des Klischees: Sacha Baron Cohens Kunstfigur Ali G.
Imago/Capital Pictures/NFS

In Großbritannien gibt es Forderungen, Sacha Baron Cohens neuen Film „Ali G. – Who Iz I?“ nicht zu zeigen, weil er sich über Schwarze lustig mache. Warum der Boykottaufruf schiefliegt.

Von Andrian Kreye

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Es hat immer einen bitteren Nachgeschmack, wenn jüdische Künstler boykottiert werden. Jüngster Fall ist eine Protestnote mit mehr als 36 000 Unterstützenden, die Kinos auffordert, Sacha Baron Cohens neuen Film „Ali G. – Who Iz I?“ nicht zu zeigen, der in Großbritannien am 23. Oktober anlaufen soll. Die Kunstfigur des Rappers, mit der Baron Cohen in den Neunzigerjahren seinen Durchbruch gehabt hatte, sei ein rassistisches Stereotyp. Nicht einmal die echten Schwarzen würden heute so reden.

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