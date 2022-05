Wiedersehen, Russland: Passantin vor einem geschlossenen McDonald's-Restaurant in Moskau.

Den Rückzug westlicher Unternehmen aus dem Russlandgeschäft halten viele für das moralisch einzig Vertretbare. Wenn es nur so einfach wäre.

Von Nikolaus Piper

Es ist auch eine Frage der Moral. Seit dem Überfall auf die Ukraine gilt Russland als Schurkenstaat. Westliche Unternehmen verlassen in großer Zahl das Land, aus ökonomischer Notwendigkeit, aus Sorge um ihren Ruf in der Öffentlichkeit und ihre Marke - oder eben weil sie es als ihre moralische Pflicht betrachten. Die amerikanischen Ketten McDonald's und Starbucks schließen ihre russischen Filialen, die Lufthansa wartet keine Flugzeuge mehr in Moskau und Sankt Petersburg, Siemens zieht sich ganz aus dem Russlandgeschäft zurück, und das nach 170 Jahren Präsenz.