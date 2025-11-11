Zum Hauptinhalt springen

Inhaftierter Schriftsteller Boualem SansalRettung nach Deutschland?

Dissident, Islamkritiker, eine der markantesten Stimme der arabischen Welt: der Schriftsteller Boualem Sansal. (Archivbild von 2015)
Dissident, Islamkritiker, eine der markantesten Stimme der arabischen Welt: der Schriftsteller Boualem Sansal. (Archivbild von 2015) (Foto: Etienne Laurent/epa/dpa)

Der schwer kranke algerische Schriftsteller Boualem Sansal sitzt seit mehr als einem Jahr in Haft. Freunde fürchten um sein Leben. Da überrascht der deutsche Bundespräsident mit einem Angebot.

Von Sonja Zekri

Wenn es gut läuft, könnte Boualem Sansal schon in den kommenden Tagen aus der Haft in Algerien entlassen werden, könnte zur medizinischen Behandlung nach Deutschland kommen und wäre: frei. Darum zumindest hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seinen algerischen Amtskollegen Abdelmadjid Tebboune am Montag in einer öffentlichen Erklärung gebeten. Und Steinmeier hätte das wohl nicht getan, wären die diplomatischen Verhandlungen nicht vielversprechend verlaufen, stünden die Chancen auf eine Begnadigung nicht ziemlich gut. Boualem Sansal, eine der markantesten Stimmen seines Landes und des gesamten Maghreb, könnte also bald dort ankommen, wo er niemals hinwollte: im Exil.

