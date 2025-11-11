Wenn es gut läuft, könnte Boualem Sansal schon in den kommenden Tagen aus der Haft in Algerien entlassen werden, könnte zur medizinischen Behandlung nach Deutschland kommen und wäre: frei. Darum zumindest hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seinen algerischen Amtskollegen Abdelmadjid Tebboune am Montag in einer öffentlichen Erklärung gebeten. Und Steinmeier hätte das wohl nicht getan, wären die diplomatischen Verhandlungen nicht vielversprechend verlaufen, stünden die Chancen auf eine Begnadigung nicht ziemlich gut. Boualem Sansal, eine der markantesten Stimmen seines Landes und des gesamten Maghreb, könnte also bald dort ankommen, wo er niemals hinwollte: im Exil.