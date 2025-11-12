Der berühmte Schriftsteller kommt nach einer Intervention von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier frei. Aber der Preis ist, dass er sich nun doch aus seiner Heimat vertreiben lassen muss.

Boualem Sansal ist frei. Nach einem Jahr in algerischer Haft hat der algerische Präsident Abdelmadjid Tebboune einer Bitte seines deutschen Amtskollegen Frank-Walter Steinmeier nachgegeben, der sich am Montag öffentlich für eine Begnadigung Sansals eingesetzt hatte. Mit etwas Glück sollte Sansal noch am Mittwochabend in Berlin landen. Dort wird er medizinisch betreut, reist dann aber wohl bald weiter nach Frankreich.