Der Schriftsteller und Kulturkritiker Botho Strauß, 1944 in Naumburg an der Saale geboren.

Von Lothar Müller

Ein Selbstzitat ist dem neuen Buch von Botho Strauß aufgedruckt: "In der Ferne tuten die kleinen Signalhörner und warnen, dass eine Sprengung bevorsteht." In dem Prosaband "Beginnlosigkeit" (1992), dem der Satz entstammt, war von der Sprengung in einer Schlucht die Rede. Jetzt ist den Signalhörnern die Ortsbindung abhandengekommen, die an Steinbrüche oder Talsperren denken ließ. Ihr Echoraum ist nun das große Ganze der Jetztzeit. Geblieben ist die Erwartungsspannung, die Ahnung der Disruption. In geschwungenen Kurven schwebt das Zitat über dem Autornamen und dem Titel: "Die Expedition zu den Wächtern und Sprengmeistern. Kritische Prosa."