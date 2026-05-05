Wie soll man mit einer Welt umgehen, in der man sich jeden Morgen auf schlechte Nachrichten einstellen muss? Wirtschaftskrise, Attentate, Klimawandel, Krieg: Das alles wirkt furchterregend. Der emeritierte Professor der Universität Göttingen Borwin Bandelow ist Psychiater und Neurologe – und Experte dafür, wie wir Menschen Bedrohungen wahrnehmen. Mit anderen Wissenschaftlern gründete Bandelow 1999 die „Gesellschaft für Angstforschung“, deren Ehrenvorsitzender er heute ist. Und somit angesichts der Nachrichten der vergangenen Tage und Wochen ist er somit genau die richtige Person, um ein paar grundsätzliche Fragen zu stellen.
Angstforschung„Menschen gewöhnen sich an die schlimmsten Sachen“
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Attentate wie in Leipzig, Krieg gegen Iran oder der Klimawandel: Der Angstforscher Borwin Bandelow erklärt, warum wir uns in Bedrohungslagen einrichten – und wieso ausgerechnet Horrorfilme ein Heilmittel gegen Weltekel sein können.
Interview von Susan Vahabzadeh
Literatur:„Wer Vögel beobachtet, hat weniger Angst vor dem Tod“
Der Schriftsteller Jonathan Franzen erzählt von seiner Studentenzeit in Schwabing, seiner Wut auf Katzen und weshalb er glaubt, dass man den Klimawandel nicht mehr aufhalten kann.
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