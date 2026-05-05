Wie soll man mit einer Welt umgehen, in der man sich jeden Morgen auf schlechte Nachrichten einstellen muss? Wirtschaftskrise, Attentate, Klimawandel, Krieg: Das alles wirkt furchterregend. Der emeritierte Professor der Universität Göttingen Borwin Bandelow ist Psychiater und Neurologe – und Experte dafür, wie wir Menschen Bedrohungen wahrnehmen. Mit anderen Wissenschaftlern gründete Bandelow 1999 die „Gesellschaft für Angstforschung“, deren Ehrenvorsitzender er heute ist. Und somit angesichts der Nachrichten der vergangenen Tage und Wochen ist er somit genau die richtige Person, um ein paar grundsätzliche Fragen zu stellen.