Von Michael Neudecker, London

Die Angelegenheit ist noch nicht ausgestanden, weshalb der freundliche Sprecher der English Touring Opera wissen lässt, man könne gerne alles fragen, es sehe nur so aus, dass leider niemand Zeit habe zu antworten. Es ist eben eine heikle Angelegenheit, da verschickt man lieber schriftliche Statements, in denen jedes Wort mehrfach geprüft und gewogen wurde. Wörter können zu Wurfgeschossen werden, und es geht hier um nichts weniger als einen sogenannten Krieg, in dem weiße Musiker eine Rolle spielen, aber auch, wir sind schließlich in Großbritannien, Boris Johnson.