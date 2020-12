Interview von Peter Laudenbach

Boris Groys ist Professor an der New York University und ein international einflussreicher Kunst- und Medientheoretiker. Er studierte in Leningrad Philosophie und Mathematik, 1981 verließ er die UdSSR. Er kuratiert weltweit Ausstellungen, in Deutschland zuletzt am Berliner Haus der Kulturen der Welt. Seine Bücher "Gesamtkunstwerk Stalin", "Über das Neue" und "Unter Verdacht" machten ihn bekannt. Zuletzt veröffentlichte der 73-Jährige "In the Flow" (Verso) und "Kosmismus" (Matthes & Seitz).