Als David Szalay vor einigen Wochen in Frankfurt auf der Buchmesse im Gespräch mit der SZ gefragt wurde, wann denn der Booker Prize verliehen würde, sagte er leise und nüchtern: „Ich könnte jetzt so tun, als wüsste ich es nicht. Aber ich weiß es. Am 10. November.“ Weil natürlich niemand so frei von Eitelkeiten ist, wie man es gern wäre. Weil die Bestätigung durch Preise niemandem so egal sein kann, wie es angenehm wäre. Nicht einmal einem Autor. Oder vielleicht erst recht keinem Autor.