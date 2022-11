Von Juliane Liebert

Warum sind manche Popstars so universell gehasst wie andere geliebt? Es hängt natürlich davon ab, mit wem man spricht. In manchen Kreisen ist "Coldplay" schlicht ein Schimpfwort, beispielsweise, und dann gibt es solche Stars, die über ihr Wirken hinaus Symbol aller gehassten Popstars geworden sind. Auftritt: Bono. Warum hassen so viele Menschen Bono? Im Internetforum "Quora" gibt jemand die Antwort: "Weil er die Art Person ist, die eine Limousine nimmt, um in einem Flüchtlingslager vor laufenden Kameras 'ehrenamtlich' zu arbeiten." Tun das nicht alle Stars, auf die eine oder andere Art? Kann Leonardo DiCaprio von seinem Privatjet aus das Klima retten? Bewegen sich Celebritys je außerhalb von Limousinen durch die Welt? Können sie das überhaupt, ohne gekidnappt und nur gegen hohes Lösegeld freigelassen zu werden? Ist das nicht ein sehr trauriges Leben?