In den Zwanzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts entwickelte das Stuttgarter Unternehmen Hesser eine Maschine, die in acht Stunden 24 000 Rasierklingen verpacken konnte. Bis dahin waren die Klingen meist von Frauen in Heimarbeit händisch eingewickelt worden. Jede von ihnen schaffte an einem achtstündigen Arbeitstag maximal 6 000 Klingen.
KunstDer Mensch als Industriepalast
Lesezeit: 4 Min.
Disruption, Radikalisierung, Technik-Revolution: Die Ausstellung „Schöne neue Arbeitswelt“ im LVR-Landesmuseum Bonn zeigt die Industrialisierung des 19. und 20. Jahrhunderts im Spiegel der Kunst. Das ist erstaunlich gegenwärtig.
Von Alexander Menden
Bonner Beethovenhalle:Surreal makellos
Neun Jahre Bauzeit, viermal so hohe Kosten: Die restaurierte Bonner Beethovenhalle wird endlich wiedereröffnet. Hat sich der Aufwand gelohnt? Und wie.
Lesen Sie mehr zum Thema