KunstDer Mensch als Industriepalast

Lesezeit: 4 Min.

Radikalisierung durch gesellschaftliche Unsicherheit: Walter Ballhause, Arbeitslosenschlange beim Stempeln im Hof des Arbeitsamtes Hannover (Wählt Hitler), 1932.
Radikalisierung durch gesellschaftliche Unsicherheit: Walter Ballhause, Arbeitslosenschlange beim Stempeln im Hof des Arbeitsamtes Hannover (Wählt Hitler), 1932. (Foto: Kulturstiftung Sachsen-Anhalt/Walter-Ballhause-Archiv)

Disruption, Radikalisierung, Technik-Revolution: Die Ausstellung „Schöne neue Arbeitswelt“ im LVR-Landesmuseum Bonn zeigt die Industrialisierung des 19. und 20. Jahrhunderts im Spiegel der Kunst. Das ist erstaunlich gegenwärtig.

Von Alexander Menden

In den Zwanzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts entwickelte das Stuttgarter Unternehmen Hesser eine Maschine, die in acht Stunden 24 000 Rasierklingen verpacken konnte. Bis dahin waren die Klingen meist von Frauen in Heimarbeit händisch eingewickelt worden. Jede von ihnen schaffte an einem achtstündigen Arbeitstag maximal 6 000 Klingen.

