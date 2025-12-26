In den Zwanzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts entwickelte das Stuttgarter Unternehmen Hesser eine Maschine, die in acht Stunden 24 000 Rasierklingen verpacken konnte. Bis dahin waren die Klingen meist von Frauen in Heimarbeit händisch eingewickelt worden. Jede von ihnen schaffte an einem achtstündigen Arbeitstag maximal 6 000 Klingen.