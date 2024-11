Von David Steinitz

Warum sind bekannte deutsche Schauspieler wie Moritz Bleibtreu, August Diehl und Jonas Dassler in einem Film zu sehen, der von rechten Christen und Trump-Unterstützern in den USA zu Propagandazwecken missbraucht wird? Die Antwort auf diese Frage führt tief in den Maschinenraum der neuen, zweiten Trump-Präsidentschaft und ihrer rechten Vordenker – und auch zurück in das „Dritte Reich“. Zum Beispiel zum 9. April 1945.