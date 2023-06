Der neue Intendant Bonaventure Soh Bejeng Ndikung eröffnet in Berlin das Haus der Kulturen der Welt mit einem radikalen, vielleicht sogar anmaßenden Programm

Von Jörg Häntzschel

Es gibt seltsame Rituale in Deutschland: Wenn ein Haus eingeweiht wird, spannt man ein rotes Band, nur um es dann mit einer Riesenschere zu durchschneiden. Im Berliner Haus der Kulturen der Welt (HKW), das am Freitag unter dem neuen Intendanten Bonaventure Soh Bejeng Ndikung wiedereröffnet wurde, hat man es anders gemacht. Der haitianische Voodoo-Priester Jean-Daniel Lafontant rief Papa Legba an, den Türöffner und Vermittler zwischen irdischen und spirituellen Sphären, zeichnete für ihn ein Muster auf den Asphalt und opferte ihm eine Flasche Havana Club.