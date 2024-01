Von Hilmar Klute

Bodo Kirchhoffs Schreiben kreist um die Liebe, genauer gesagt, um den zerstörerischen Anteil in ihr. Dieser Anteil erfährt von Buch zu Buch wachsende Beachtung, zumal da Kirchhoff in seinem Roman "Dämmer und Aufruhr" sowie in seinen Frankfurt Poetikvorlesungen "Bericht zur Lage des Glücks" von seinen Missbrauchserfahrungen in seiner eigenen, den gewohnten Diskurs darüber torpedierenden Art geschrieben und gesprochen hat.