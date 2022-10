"Bodies Bodies Bodies" im Kino:Oh Schreck

Oh Schreck

Von David Steinitz

Achtung, bitte nicht erschrecken: Dieser Film hat ein überraschendes Ende. Keine Sorge, bevor die Leute, die letztes Jahr durchgedreht sind, weil man angeblich leichtfertig wesentliche Handlungsstränge von "Spider-Man: No Way Home" enthüllt habe, jetzt schon wieder zu Strick und Fackel greifen: Das Ende wird in diesem Text natürlich nicht verraten. Letztlich ist es ohnehin nicht ungefährlich, überhaupt auf ein überraschendes Ende hinzuweisen, weil das diesem kleinen, fiesen Film vielleicht zu viel Erwartungsdruck aufbürdet.