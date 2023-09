Von Peter Richter

Das erste Gemälde, das Bob Ross 1983 in der Fernsehserie "The Joy of Painting" vor laufender Kamera malte, wird jetzt von der Galerie Modern Artifact in Minneapolis angeboten - und die Berichterstattung ist erstaunlich flächendeckend: von The Art Newspaper aus London und New York bis zur Bild-Zeitung aus Berlin. Dabei ist Minneapolis nicht direkt ein Zentrum des Kunstbetriebs, und die sogenannte Galerie ist eher ein An- und Verkauf für alles Mögliche, der Bob Ross gleich unter Bob Dylan listet. (Von dem habe man leider gerade nichts auf Lager, aber wenn man selbst was von Dylan anzubieten habe, solle man es sie bitte wissen lassen ...)