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PopDoch, doch, er ist es

Lesezeit: 5 Min.

Meister des Herzschmerz: Bob Dylan, hier bei einem Konzert in Los Angeles im Jahr 2012.
Meister des Herzschmerz: Bob Dylan, hier bei einem Konzert in Los Angeles im Jahr 2012.
Foto: Chris Pizzello/AP

Wer ihn hören will auf seiner Deutschlandtour, sollte lieber nicht zu spät kommen: Zum Auftakt im stürmischen Flensburg lässt Bob Dylan nicht den geringsten Zweifel daran, dass niemand den Blues so kann wie er.

Von Willi Winkler, Flensburg

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Wer nach ganz oben im Norden fährt, dorthin, wo die Flüsse gefrieren und der Sommer endet, wo die Winde hart die Grenze peitschen, nach Flensburg also, wird die Reise nur wagen, weil er dort seine alte Liebe wiederzufinden hofft. Der frühe, gerade in New York berühmt werdende Bob Dylan sang 1963 vom „Girl of The North Country“, und er singt es im nicht mehr ganz so jugendlichen Alter von 85 Jahren in Flensburg, wo sich die Winde große Mühe geben, den Sund an der dänischen Grenze mit ebenso poetischer Wucht zu peitschen. Niemand kann diesen Herzschmerz besser als der alte Sänger.

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