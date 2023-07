Von Joachim Hentschel

An diesem Samstag im Juli hat London mal wieder viel zu viel zu tun, um sich ernsthaft Sorgen um die eigene Zukunft zu machen. Kurz nach Mittag merkt man zum Beispiel am Trafalgar Square, wie das übliche Fußgängeraufkommen nach und nach immer dichter wird. Und schlittert so überraschend in die Großdemo "London Trans+Pride" hinein, ohne gewusst zu haben, dass sie überhaupt stattfindet: eine selbstbewusste Kampf- und Willenserklärung, mit der britische Transmenschen hier öffentlich ihre Rechte einfordern.