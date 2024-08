Me-Too-Thriller „Blink Twice“ im Kino:Horrortrip nach Pussy Island

Von Annett Scheffel

Es gibt einen Satz, der so oft fällt wie kaum ein anderer in diesem Film: „Hast du eine gute Zeit?“ Erst fällt er unter der tropischen Sonne ganz beiläufig, dann immer öfter, und immer aufdringlicher. Ein Satz wie eine Waffe. Von Männern an Frauen gerichtet. Mittel einer unausgesprochenen, aber sehr präsenten Macht. Bis es einem kalt den Rücken herunterläuft, weil er zwar weiter als Frage formuliert wird, aber längst klar ist, was er wirklich bedeutet: Amüsiere dich gefälligst! Lächele! Und vergiss verdammt nochmal nicht, dankbar zu sein!