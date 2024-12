Von Marie-Louise Timcke

Es sind Methoden, wie man sie von autoritären Mächten erwartet: Gezielt haben Mitarbeitende einer PR-Agentur Narrative in den sozialen Netzwerken gesät, haben kritische Stimmen unterstützt, haben mithilfe von Journalisten Informationen in ein gewünschtes Licht gerückt. Doch die Betreiber dieser Verleumdungskampagne saßen nicht etwa im Kreml, sondern in Hollywood. Und das Opfer war kein politischer Gegner, sondern die Schauspielerin Blake Lively.