Von Egbert Tholl

Das Tenorsaxofon hängt eine weit gespannte Girlande auf, dann übernimmt die akustische Gitarre, spielt eine kleine Melodie voller Poesie, der Bass wandert sanft darunter herum, bis die Stimme wie mit einem Seufzer einsetzt. Es ist ein herrliches Weh, dass diese Stimme ausbreitet. Sie singt vom Winter, der sich während der Trennung vom geliebten Menschen ausbreitete, vom Verstummen der Vögel und davon, wie fahl das Laub wird. Und doch hat "How like a winter" die Wärme einer Liebe, die auch diesen Winter überdauern wird, in diesen Versen, denen die Stimme ein versonnenes Lächeln verleiht, in der Musik, die sich zwischen die Verse schiebt. Es ist das Lieblingslied von Birgit Minichmayr.

Birgit Minichmayr, der Burgtheaterstar mit profunder Volksbühnen- und Residenztheatervergangenheit, die Kinozauberin etwa in "3 Tage in Quiberon", hat eine Jazzplatte aufgenommen, darauf Vertonungen von neun der 154 Sonette von William Shakespeare. Und das kam so: Im vergangenen Sommer weilte Minichmayr als Artist in Residence beim Festival "Wege durch das Land" in Ostwestfalen-Lippe. Dort las sie Texte von Dorothy Parker, der Jazzpianist Bernd Lhotzky machte mit seinem Duo-Partner Chris Hopkins Musik dazu, so Zwanzigerjahre-Sachen, und da es ein Lied von Cole Porter gibt, in dessen erster Zeile Parker erwähnt wird ("Just one of those things"), probierten sie das auch aus. Lhotzky war begeistert, meinte, sie müssten unbedingt etwas zusammen machen, vielleicht Vertonungen von Shakespeare-Sonetten. Minichmayr dachte sich, ja red' du nur. Nach mehr als 20 Jahren im Schauspielgeschäft weiß sie, wie viele Projekte nur erdacht, aber nie realisiert werden.

Dann trudelten im November vergangenen Jahres die Noten der ersten fünf Stücke ein. Lhotzky hatte selbständig die Sonette ausgewählt und nicht nur die ersten Vertonungen parat, er hatte auch gleich eine Band dafür, das Münchner Jazzquartett Quadro Nuevo. Das gibt es schon sehr lange und ist bislang nicht unbedingt durch herbe Avantgarde aufgefallen. Vielmehr klingt seine eingängige Vermischung von Pop, Jazz und Volksmusiken wie Motorrollerfahren in südlichen Gegenden Europas.

Jazzpianist Bernd Lhotzky hatte die Idee, sie war sofort dabei

Gleichwohl: "Ich liebe es, Jazz zu hören, aber habe viel Respekt davor." Überhaupt habe sie, so Birgit Minichmayr, vor Auftritten, bei denen sie singen muss, "eine ganz andere Versagensangst". Das wirkt ein bisschen überraschend. Minichmayr sang die Polly in Klaus Maria Brandauers Inszenierung der "Dreigroschenoper" in Berlin, sie sang ruppig und fabelhaft in der "Struwwelpeter"-Inszenierung am Burgtheater und sie sang mit Campino von den Toten Hosen ein betörendes Duett ein. Und wenn sie nicht wirklich singt, tourt sie auch mal mit dem Ensemble Resonanz und trägt Texte von Wolfgang Herrndorf vor, zwischen denen das Orchester Haydns "Sieben letzte Worte unseres Erlösers am Kreuz" spielt.

Schließlich hatten sie neun Lieder zusammen, die Aufnahmen in München dauerten genau drei Tage, Minichmayr hatte ihren Part zuvor mit einer Gesangslehrerin eingeübt. Lhotzky, bei dem Projekt Komponist, Pianist und musikalischer Leiter, habe ihr sehr große Freiheiten gelassen, wollte sie als Diseuse, als singende Schauspielerin hören, nicht als Imitation einer Jazzsängerin. Nur einmal griff sie selbst in die Faktur eines Stückes ein, bei dem, das der nun beim Label Act erschienenen CD den Titel gibt: "As an unperfect actor". In schönem alten Shakespeare-Englisch - wie in allen Sonetten - wird der Vergleich eines liebenden Menschen zu einem miesen Schauspieler gezogen. Beiden fehlen die Worte, der eine, weil er keine mehr findet, der andere, weil er seinen Text vergessen hat. Was bleibt, ist das Spiel der Augen. Minichmayr wollte dazu ihre Stimme in die Höhe schrauben, raus aus dem gewohnten Register, bis sie ganz brüchig und heiser wird. Das ist gelungen. Das ist plastisches Stimmtheater.

Die Komposition schafft Szenerien, Minichmayr füllt sie mit Leben

Man kann die großangelegten Interpretationen der Sonette als Gesamtwerk, die Frage, inwieweit Shakespeare in der Nachfolge Petrarcas steht, dessen unerreichbare Laura er aber durch einen Mann ersetzt, hier ruhig hintanstellen. Lhotzky schuf eine kleine Auswahl verschiedener Lebens- und Liebeszustände, von Selbstliebe bis zur Anbetung eines anderen Menschen, Schicksalsklage, Liebesklage, Weltenklage. Letztere beinhaltet das Sonett Nr. 66, "Tired with all these". Hanns Eisler hat es im New Yorker Exil vertont, Schostakowitsch während der Schlacht um Stalingrad, Lion Feuchtwanger nahm es als Schlüsseltext in seinem Roman "Exil" auf. Ein Gedicht über die Dummen, die Nullen, die Tugendlosen, die schamlosen Profiteure. "Der Kunst das Maul gestopft vom Apparat", aber hier nicht, sondern von Minichmayr gestaltet mit grandiosem Überdruss, so schlecht gelaunt, dass sie möchte gestorben sein, blieb nicht ihr Liebster dann allein. Unter ihrer Stimme rollt die Musik wie über schwere Steine, unabdingbar, rumpelt der Bass von D.D. Lowka. Und wird von einem irritierend albernen Saxofonintro von Mulo Francel eingeleitet.

Detailansicht öffnen "As an unperfect Actor - Nine Shakespeare Sonnets", erschienen beim Label Act.

Lhotzky schafft mit seiner Musik Szenerien, die Minichmayr mit Leben füllt, er reichert sie mit Tango, Jazz, Gospel an, und doch sind sie letztlich die Leinwand, auf die Minichmayr ihre Stimme malt. Nur dann, wenn die Combo zwischen den Versen ein Eigenleben führt, gibt es manchmal eine kleine Diskrepanz zwischen dem Text und der Quadro-Nuevo-Unbekümmertheit, gerne garniert mit viel Saxofon. Aber wenn stattdessen die Bassklarinette spielt oder die Gitarre von Philipp Schiepek, entstehen äußerst gelungene Kontrastierungen.

Das Geschlecht spielt keine Rolle, außer beim ersten Lied, dem Sonett 130, einer Ode ein die hässliche Geliebte, die aber empfänglich ist für Lust, anders als eine ferne Angebetete. Hier treiben der Tango-Rhythmus und Andreas Hintersehers Bandoneon die Stimme nach vorn, Minichmayr legt die absichtlich tief, ohne damit einen Mann zu markieren. Es ist Dunkelgier, eine Umkehrung des Shakespeare-Theaters, in dem ja nur Männer spielen durften, worüber sich der Autor selbst mit seiner Geschlechterverwirrkomödie "Was ihr wollt" lustig machte. Auf dem Cover sieht man Minichmayr auch so hergerichtet: eine Frau, die einen Mann gibt, der eine Frau sein will. Dabei sei aber nie der Gedanke gewesen, man wolle von den Männern etwas zurückholen, was deren Dominanz jahrhundertelang okkupiert habe.

Sie probt auch wieder: Schiller

Birgit Minichmayr selbst scheint den Lockdown gut überstanden zu haben, war heilfroh über ihre Festanstellung an der Burg und genoss die eigene Anwesenheit am Abend, hatte Zeit, die Zwillinge zu baden und ihnen vorzulesen. Sie befinde sich noch im Lockdown-Modus, fühle sich noch viel zu langsam. Dabei probt sie schon seit geraumer Zeit wieder. Erst mit Simon Stone dessen Bearbeitung von "Kinder der Sonne"; die Premiere wird im September in Wien sein. Derzeit probt sie mit Martin Kušej Schillers "Maria Stuart" - die Burgtheaterproduktion kommt Mitte August bei den Salzburger Festspielen heraus. Ein Drama, das ungefähr zu der Zeit spielt, als Shakespeare seine Sonette schrieb. Damals, Hinweis Minichmayr, wütete übrigens die Pest und die Londoner Theater waren zwei Jahre geschlossen.

Und sie spielt wieder: "Das Interview". Das hatte Premiere 2009 am Theater Neumarkt in Zürich, wanderte ans Münchner Residenztheater und läuft immer noch am Wiener Burgtheater. Minichmayr: "Inzwischen ist die 25-Jährige doch weit weg." Dafür ist die 44-Jährige da, die im Sonett 116 in Lhotzkys wundervoller Vertonung mit einer Melodie mit Ohrwurmqualitäten die Liebe als "Boje, die kein Sturm versenkt" besingen kann. Das füllt sie mit ihrem großen Wissen vom Leben und der Liebe, das ist ein hinreißendes Theaterstück in vier Minuten und 43 Sekunden.