27. März 2019, 18:52 Uhr Billie Eilish im Porträt "Dude. Wir sterben alle"

Die 17-jährige Sängerin Billie Eilish ist der Star der Stunde. Ihre Superkraft: Das Monster Mainstream-Pop zerlegt sie zu einer liebenswerten Bestie. Eine Begegnung.

Von Juliane Liebert

Billie Eilish kichert böse, wenn sie erzählt, wie sie bei einem Konzert gestürzt ist, sie lacht in sich hinein, sie lächelt zuweilen sogar strahlend. Nur zur Begrüßung und zum Abschied verwandelt sich ihr Gesicht in eine unbarmherzig ernste Teenagerfresse. Aber sie ist ja auch mit der EP "Don't Smile At Me" bekannt geworden und in den vergangenen zwei Jahren in der Popwelt kometenhaft aufgestiegen. Inzwischen hat die gerade einmal 17-jährige kalifornische Sängerin, vollständiger Name Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, sagenhafte ...