Gesamturteil: 10. Egal ob Billie Eilish in Frankfurt spielt oder, wie hier, in Manchester.

Von Cornelius Pollmer

Im Innenraum der Frankfurter Festhalle steht am Sonntag nicht nur das Publikum, es steht dort auch die Luft. An der Hitze kommt wirklich niemand vorbei, die Strategien der Bewältigung aber unterscheiden sich. Eine Minderheit stellen jene Top-Profis, die mithilfe eines zweiten Steckplatzes in der Powerbank einen Handventilator betreiben. Und überraschend im Vorteil sind auf einmal die Inhaberinnern labbriger "Print at home"-Tickets, die ausnahmsweise einmal nicht abschmieren gegen die süßen virtuellen Steckkarten im Apple-Wallet. Erst wenn das letzte Ticket digitalisiert ist, werdet ihr feststellen, dass man sich mit einem QR-Code keine Luft zufächeln kann.