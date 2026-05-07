Es scheint alles in allem nur zwei verschiedene Modi zu geben, in denen man auf die Musik der Sängerin und Songwriterin Billie Eilish reagieren kann. Hüpfen oder Heulen. Dazwischen ist nichts.
KinoHüpfen oder Heulen
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Anders kann man sich auf einem Konzert von Superstar Billie Eilish nicht verhalten. Ihre Live-Power hat sie jetzt zusammen mit Starregisseur James Cameron in einen beeindruckenden Film gepackt: „ Hit Me Hard and Soft: The Tour“.
Von Joachim Hentschel
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