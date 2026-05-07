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KinoHüpfen oder Heulen

Lesezeit: 4 Min.

Absolute Euphorie. Komplette Auflösung. Die zwei emotionalen Grundpfeiler des Teenagertums: „Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft“, der Konzertfilm.
Absolute Euphorie. Komplette Auflösung. Die zwei emotionalen Grundpfeiler des Teenagertums: „Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft“, der Konzertfilm. HENRY HWU/HENRY HWU

Anders kann man sich auf einem Konzert von Superstar Billie Eilish nicht verhalten. Ihre Live-Power hat sie jetzt zusammen mit Starregisseur James Cameron in einen beeindruckenden Film gepackt: „ Hit Me Hard and Soft: The Tour“.

Von Joachim Hentschel

Es scheint alles in allem nur zwei verschiedene Modi zu geben, in denen man auf die Musik der Sängerin und Songwriterin Billie Eilish reagieren kann. Hüpfen oder Heulen. Dazwischen ist nichts.

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