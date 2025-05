Von Thore Rausch

Es ist wohl die zweitberühmteste Mauer Berlins – auf Google Maps schlicht als „Billie Eilish-Wall“ vermerkt. Hier posierte die Sängerin 2019 vor einem Plakat ihres ersten Albums, heute ist es eine Pilgerstätte. Ein paar Meter weiter erwarten sie bereits 36 Stunden vor Einlass hunderte Fans in schwarzen Hoodies und Bandanas vor der Uber-Arena auf Campingstühlen und Picknickdecken. Wer verstehen will, was Billie Eilish ihren oft jugendlichen Fans bedeutet, muss die Kritzeleien auf dieser Mauer lesen. Immer wieder dieselbe Botschaft: „Billie, you saved my life.“