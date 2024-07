Von Jörg Häntzschel

Viele frühe Videokünstler begeisterten sich für die Grenzen und Unzulänglichkeiten des neuen Mediums, die Körnigkeit der Bilder, die Rückkopplungen und Interferenzen der Signale. Bill Viola ging den umgekehrten Weg: Er strebte altmeisterliche Perfektion an. Statt seine Videos in gestapelten Fernsehgeräten laufen zu lassen wie kurz vor ihm Nam June Paik, sollten seine Installationen an Museumswänden zu sehen sein – so prachtvoll und monumental wie Renaissancegemälde, nur eben bewegt. Und während für viele seiner Kollegen das neue Medium Video nicht zu trennen war von seiner Herkunft in Massenunterhaltung, Konsum, Celebrity-Wahnsinn und Überwachung, lauter Themen, mit denen sie sich in ihren Arbeiten beschäftigten, nutzte Viola es für zeitlose Reflexionen über Geburt, Leben, Tod, Spiritualität und darüber, was es heißt, ein Mensch, ein Lebewesen zu sein.