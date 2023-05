Von Kathleen Hildebrand

Der Mut von Kindern kann manchmal erschreckend sein. Sie stürzen sich auf kleinen Skiern die Schneehänge im Schuss nach unten. Sie hantieren mit Messern, die man nicht weit genug auf dem Küchentisch nach hinten geschoben hat. Oder ziehen sich Hocker in die Küche, um endlich das rot glühende Cerankochfeld genau begutachten zu können. Was sie so mutig macht, ist weniger Heldenhaftigkeit als ein ordentlicher Mangel an schlechten Erfahrungen. Aber der kann auch sehr nützlich sein: Nie wieder lernt man so schnell und gut Skifahren wie in der angstfreien Kindheit.