Von Marco Mach

"Ich sehe was, was du nicht siehst." Mit diesem altbekannten Kinderspiel treibt der kleine Ludwig seinen Vater kurz vor dem Zubettgehen fast in den Wahnsinn. Bei ihm ist das Gesuchte groß und blau. Denn Ludwig behauptet, dass da ein Nashorn in seinem Zimmer ist. Doch wo der Vater auch sucht - hinter der Tür, im Schrank, unterm Bett - er kann es nicht finden. Und er glaubt es auch nicht. In Ludwigs Zimmer kann kein Nashorn sein. Es ist viel zu klein für ein Nashorn.