Detailansicht öffnen Rébecca Dautremer: Das Stundenbuch des Jacominus Gainsborough. Aus dem Französischen von Eva Moldenhauer. Insel, Berlin 2019. 56 Seiten, 20 Euro.

Fire and Brimstone ist einer der Lieblingssprüche des Jacominus Gainsborough. Ein kleiner weißer Hasenbub, geboren in Paris, mitten hinein in eine tierisch turbulente Verwandtschaft. Sein Leben wird von Rébecca Dautremer liebevoll vorgeführt im "Stundenbuch" (Original: "Les riches heures!") des Jacominus Gainsborough, melancholisch, gelassen, wie man's für sich selber wünschen würde. Mit Großmutter Beatrix, den Freunden Polykarp, Cäsar, Agathon, Byron. Und der angebeteten Sweety Vidocq. Klassische Bilder sind in diesem Leben reflektiert, von Brueghel bis zu den Impressionisten. Jacominus muss in den Kolonialdienst in seiner Zuavenuniform. Am Ende: ein sanftes Entschlafen unterm Mandelbaum. Ein zauberhafter summarischer Surrealismus. "Zählen wir zusammen: 293 Familienpicknicks + 1 kleines Holzscheit + 987 Kartenspiele (209 verlorene, 307 gewonnene, 471 abgebrochene) + ... + 3 124 094 780 Erinnerungen + 1 vollständige Sammlung von Wallace Mac Gregor, Black Knight in the Night".