Mit der Ausstellung und der Publikation "Platz da im Pantheon!" widmet sich das Zentralinstitut für Kunstgeschichte Künstlern in gedruckten Porträtserien bis 1800

Von Evelyn Vogel

Der Titel "Platz da im Pantheon!" zeugt von Selbstbewusstsein und will deutlich machen, was lange nicht selbstverständlich war: dass Künstler weder Handwerker noch Hallodri, sondern aller Ehren wert sind. Doch bis es zu dieser Erkenntnis kam, waren einige Jahrhunderte künstlerischen Schaffens ins Land gegangen. Jahrhunderte, in denen Künstler zwar nach Kräften zur Verherrlichung von Kirche und Staat beitragen durften, indem sie Würdenträger und Herrschende in Marmor und Öl in Szene setzten, in denen die Welt aber kaum wusste, wie sie selbst aussahen.

Obgleich es schon in der Antike vereinzelt Selbstbildnisse von Künstlern gab, dauerte es bis zur Renaissance, bis sich auch Künstler wie selbstverständlich abbildeten. Zu den berühmtesten Porträts der Kunstgeschichte zählen zweifelsohne die von Albrecht Dürer, der sich schon als Jugendlicher malte und dessen berühmtes Selbstbildnis im Pelzrock von 1500 zu den herausragenden Werken der Alten Pinakothek gehört. Verbreitung in gedruckter Form fand Dürer neben anderen durch den Kupferstecher und Verleger Balthasar Moncornet, der von 1632 an das "massenmediale Potenzial der gedruckten Bildnisse" erkannte, wie es im Katalog heißt.

Künstlerbildnisse in gedruckten Porträtserien von 1500 an hat das Zentralinstitut für Kunstgeschichte an Hand von Büchern und Drucken aus dem ZI sowie Leihgaben aus Privatbesitz nun erstmals eingehend untersucht. Daraus entstanden ist nicht nur ein umfangreicher Katalog, sondern auch eine aufschlussreiche Ausstellung im ersten Stock des Lichthofs des Instituts. Dabei war klar geworden: Es gibt mehr Druckwerke mit entsprechenden Darstellungen, als man vermutet hatte. Weshalb der Untersuchungszeitraum zunächst auf die Zeit bis 1800 begrenzt wurde. Ein zweiter Teil von 1900 bis heute soll folgen. Als Standardwerk gelten nach wie vor Vasaris "Viten", in denen er italienischen Künstlern ein Denkmal setzte und etliche Nachläufer inspirierte. Hiervon zeigt das ZI einige Beispiele, daneben aber auch zahlreiche Einzelausgaben und Raritäten.

In gebundener wie in loser Form geht es in der Ausstellung munter durch die Jahrhunderte. Immer wieder tauchen Einzelporträts oft nur leicht variiert auf, teils weil die Künstler selbst dafür sorgten, dass ihre Bildnisse Verbreitung fanden. Dazu bei trug in nicht unerheblichem Maße auch Anthonis van Dyck. Seine "Iconographie", in der um die 190 Künstler porträtiert sind - nur die wenigsten hat er selbst in Kupfer gestochen -, wurde mehr als ein Jahrhundert lang immer wieder nachgedruckt und ergänzt. Van Dyck setzte damit aber nicht nur anderen Künstlern ein Denkmal, sondern auch sich selbst und mehrte seinen Ruhm als Porträtist. Eine kecke Darstellung von ihm im Halbprofil taucht oft auf. Herausragend ein Vorlagenblatt von Michiel Snyders von 1650, das van Dyck in Kombination mit Michelangelo, Raffael, Tizian und Rubens sowie Pflanzen, Insekten und Körperteilen zeigt, bei dem ein vanitashafter Granatapfel in einer zweiten Fassung eine Darstellung von Platon enthält.

Ein Kapitel der Ausstellung widmet sich der Eigen- und Fremdwahrnehmung. Und hier ragen Michelangelo und Raffael heraus, die sich in einer Reihe mit berühmten Gelehrten sehen. Auch dass sich Künstler oft nicht nur realistisch darstellten, sondern die Inszenierung schätzten, wird deutlich: Rubens malte sich als Ritter mit Kette, ein Abbild, das von den Druckgrafikern gerne übernommen wurde. Wo Abbildungen fehlten, trat auch die Fiktion neben die Inszenierung nach dem Motto: besser ein erfundenes Bild des Künstlers als gar keines.

Die Ausstellung wirft auch ein Schlaglicht auf die Sammelpraxis und zeigt, welche Bedeutung die Künstlerporträts regional oder lokal hatten. Eine besondere Erwähnung soll hier Johann Caspar Füssli erfahren, der im 18. Jahrhundert den besten Künstlern in der Schweiz ein druckgrafisches Denkmal setzte. Dabei nahm er drei Viten von Frauen auf, darunter die von Maria Sibylle Merian und Anna Waser. Sein Eintrag schloss mit einer langen Liste von Künstlerinnen und der Erkenntnis: "Der Einwurf von der natürlichen Schwäche, und Blödigkeit des weiblichen Geschlechts, leidet sehr viele Ausnahmen."

Platz da im Pantheon! Künstler in gedruckten Porträtserien bis 1800, Zentralinstitut für Kunstgeschichte, Katharina-von-Bora-Str. 10, bis 1. Februar, Mo.-Fr. 9-20 Uhr, Katalog hrsg. von Annalena Döring, Franz Hefele und Ulrich Pfisterer, Dietmar Klinger Verlag, Passau, 39,95 Euro (Veröffentlichungen des ZI München, Band 45).