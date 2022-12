Tokio im Bild von Liam Wong, so zu sehen im Band "After Dark".

Von SZ-Autorinnen und -Autoren

Liam Wongs "After Dark": Tokio wie im Computerspiel

Von Beruf her ist Liam Wong Videospieldesigner. Das macht ihn als Fotografen so einzigartig, weil sein Blick nicht an der Kunstgeschichte oder den Meisterwerken der Fotografie geschult wurde, sondern an den virtuellen Landschaften, die er sich als Artdirector für Computergames wie "Crysis" und "Far Cry" ausgedacht hat.