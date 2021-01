Von Kurt Kister

"Great Expectations", "Große Erwartungen". So hieß ein Roman, den Charles Dickens im Jahre 1860 als Fortsetzungsgeschichte für die von ihm herausgegebene Zeitschrift All the Year Round schrieb. Es geht um das reichlich beziehungsverschlungene Leben eines unglücklichen Waisenjungen namens Philip Pirrip, den sie Pip nennen. Fast immer, wenn es so aussieht, als könnten sich Pips große Erwartungen erfüllen, passiert etwas Widerwärtiges oder gar Grässliches. Bis auf ein wie angeklebt wirkendes Happy End, eine Hochzeit, am Schluss des Romans stolpert Pip von Erwartung zu Erwartung.