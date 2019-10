Dresden (dpa/sn) - Leseförderung, Bildung und Digitalisierung: Die öffentlichen Bibliotheken in Sachsen stehen vor Herausforderungen. Der Landesverband im Deutschen Bibliotheksverband will, dass sie stärker über die Ausleihe hinaus genutzt werden. "Sie sind gerade in kleineren Gemeinden der einzige Identifikationsort, dieser berühmte dritte Raum, wo man sich trifft, Schüler auch mal Hausaufgaben machen können", sagte Geschäftsführer Arend Flemming vor dem Tag der Bibliotheken (24. Oktober). "Es ist auch ein Rückzugsbereich, wo man nicht gehänselt oder geärgert wird, es herrscht eine gewisse Entschleunigung, man kann arbeiten und es gibt Internet."

In Großstädten sei das bereits Praxis, in kleineren Häusern fehle es an Personal, technologischer Kompetenz und politischer Einsicht. "Das, was wir haben, muss noch mehr genutzt werden." Auch bei der Leseförderung sieht der Verband Potenzial. "Wer macht denn das, wenn nicht die Bibliothek", sagte Flemming. Die Lust am Lesen hänge auch davon ab, ob viel vorgelesen wird. Für diese oft im Ehrenamt geleistete Arbeit brauche es Unterstützung, da müssten auch Vorbehalte in Gemeinderäten überwunden werden. "Es braucht neue Ideen."

Nach Angaben von Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (SPD) bewältigen öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken einen großen Kraftakt. "Sie wandeln sich von Stätten der Buchausleihe zu Lern- und Kommunikationsorten und Treffpunkten des kulturellen und intellektuellen gesellschaftlichen Austauschs in ihrer Region." Vor allem in ländlichen Gebieten seien sie oft die einzigen öffentlichen Orte der Begegnung, Bildung und demokratischen Auseinandersetzung. "Hinzu kommen die Herausforderung der Ausstattung mit einer neuen technischen Infrastruktur, die Auseinandersetzung mit den digitalen Medien und die Aufgabe, dem Sammlungs- und Katalogmanagement gerecht zu werden sowie analoge und digitale Bestände zusammenzuführen."

Flemming verlangte eine nachhaltige Förderung für kulturelle und politische Bildungsprojekte in Bibliotheken, "denn so etwas gibt es nur in Sachsen". Das vom Landtag beschlossene, bundesweit einmalige Projekt "Digitale Schulbibliothek", über das zentral Landeslizenzen für die Mediennutzung eingekauft und allen zur Verfügung gestellt werden, müsse finanziert und die Landesfachstelle für Bibliotheken neu ausgerichtet, organisiert und in ihren Aufgaben modernisiert werden.

Mit rund 450 öffentlichen und 43 wissenschaftlichen Bibliotheken hat Sachsen eine besonders vielfältige Landschaft. "Es gab in der Vergangenheit keine Schließungen und aktuell keine Gefahr", sagte Flemming. 95 Prozent der Bevölkerung lebten in einer Gemeinde mit öffentlicher Bibliothek. Sie werden mit jährlich etwa 27 Millionen Euro über die Kulturräume - ein bundesweit einzigartiges Modell der kommunalen Kulturfinanzierung - bezuschusst. Zudem gibt es 250 neben- oder ehrenamtlich betriebene Einrichtungen.

2018 wurden fast 6,4 Millionen Bibliotheksbesuche registriert, knapp 180 000 mehr als im Jahr zuvor. "Die Akzeptanz der Bibliotheken ist hoch, das Personal und die Medienbestände sind konstant und fünf Entleihungen pro Einwohner deutlich über dem Bundesdurchschnitt", sagte Flemming. "Und auch mit viel kommunaler Weisheit wurden die Bibliotheken nicht geschröpft." Das sei kein Grund, sich auszuruhen. "Wir haben echt gute Chancen, aber wir müssen sie jetzt anpacken."