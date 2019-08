Bremerhaven (dpa/lni) - Die Stadtbibliothek Bremerhaven eröffnet mit Unterstützung des Bundes am 10. August im Stadtteil Wulsdorf vorübergehend eine Zweigstelle. Die sogenannte Pop-up-Bibliothek gibt es für neun Monate, dann zieht sie für den gleichen Zeitraum weiter in den Stadtteil Geestemünde. "Wir wollen raus zu den Menschen", sagte die Leiterin der Stadtbibliothek, Elke Albrecht, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.