Beyoncé in Köln:Kriegerin der Ausgelassenheit

Beyoncé in Köln

Ikonen sind Künstlerinnen oder Künstler, die die Hoffnungen und Sehnsüchte ihrer Zeit nicht nur verkörpern und aufführen, sondern sie auch noch erweitern: Sängerin Beyoncé bei ihrem Konzert in Köln.

Zwischen Haut-Couture-Modenschau und dem Einlauf zu einer anständigen Straßenschlägerei: die brillante, hochpolitische Show von Sängerin Beyoncé in Köln.

Von Jakob Biazza, Köln

Irgendwer müsste womöglich schnell auf den Buzzer hauen und auflösen: "Beyoncé, nackt. Beinahe zumindest." Aber niemand buzzert und deshalb wird auf der gigantischen Videoleinwand, die fast die gesamte Rückseite der Bühne ausfüllt, jetzt also Kachel um Kachel Memory-haft gewendet, was, wie einst beim Promiraten im Privatfernsehen der ausgehenden 90er-Jahre, immer mehr des noch in Teilen verdeckten Motivs preisgibt.