Betty Mü in ihrem Studio in einer ehemaligen Metzgerei in Anzing bei München.

Von Andrian Kreye

Betty Mü sitzt an diesem Herbstnachmittag im oberbayerischen Anzing in ihrem Studio vor einem Computerschirm, der in einer eleganten Kurve über ihren Arbeitstisch aus groben Holzplanken schwingt und ein wenig aussieht wie das Armaturenbrett des Raumschiffs Enterprise. Bilder sind auf dem Schirm zu sehen, Schaltmodule, die Streifen von Kanälen, hinter denen sich noch mehr Bilder verbergen, Klänge und Musik, die sie in den Tiefen ihrer Festplatte zu einem Gesamtwerk zusammenfügt, das demnächst die riesige Halle des Kunstkraftwerks in Leipzig in eine digitale Welt verwandeln wird, die sie hier gerade erschafft.