Hier ist eine gute, eine mittelgute und eine schlechte Nachricht für die ehemalige First Lady Bettina Wulff. Die 52-Jährige hat auf Sylt nicht nur einen neuen Bodyguard, sondern auch einen neuen Job gefunden. Sie ist jetzt in der Immobilienbranche tätig. Nachdem die dreimal verheiratete und dreimal geschiedene Frau Wulff ihre öffentlich beachtete On-off-Beziehung im Frühjahr für „endgültig“ beendet erklärte, scheint sie jetzt ihr „Glück gefunden“ zu haben, laut Bild „privat und jetzt auch beruflich“. Seit Mitte September arbeitet sie bei Sylt Sotheby’s International Realty in Westerland. Sie ist in die Immobilienbranche gegangen.