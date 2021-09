Von Gerhard Matzig

Beton ist der weiße alte Mann unter den Baustoffen. Müde und abgehalftert. Man meidet ihn mancherorts. In Jurysitzungen werden Bauten aus Beton oft früh aussortiert - weil: aus Beton. Das gilt nicht überall. Zum Beispiel wurde in China von 2011 bis 2013 mehr Beton verbaut als in den USA im gesamten 20. Jahrhundert. Für die Umwelt ist das nicht gut. Bald jede zehnte Tonne Kohlendioxid wird vom Zement als Bindemittel im Beton verursacht. Beton, energieintensiv in der Herstellung, ist ein Klimakiller.