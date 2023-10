Age Against the Machine

"Und so gewinnen die Extremisten, auf beiden Seiten, die an Gewalt glauben": Bernie Sanders am Donnerstagabend in Berlin.

Eigentlich geht man zu Bernie Sanders in Berlin, um ein Stück seiner Jugend abzugreifen. Dann landet man beim Thema Israel und: in einer Tragödie.

Von Nele Pollatschek

Ach. Vielleicht fängt man am besten so an, mit einem Seufzen. Dann reißt man sich aber doch zusammen, Bernie Sanders schafft es ja auch, und der ist 82 Jahre alt, was man ihm zwar ansieht, aber während der Präsentation seines neuen Buches "Es ist okay, wütend auf den Kapitalismus zu sein" vor dem ausverkauften Haus der Kulturen in Berlin 90 Minuten lang eben nicht anmerkt.