Nicht alle Gedanken und Worte, die man einem kürzlich Verstorbenen widmet, fügen sich zu einer der Reden, die man als Nachrufe oder Nekrologe bezeichnet. Tatsächlich könnte ich über Bernhard Waldenfels, der uns am 23. Januar verlassen hat, nichts vorbringen, was in irgendeiner Weise den Anspruch erheben dürfte, als Zusammenfassung oder Würdigung seines Werks zu gelten. Die Nachricht von seinem Tod rührte bei mir aber an ein altes, fast verloren geglaubtes Erinnerungsdepot, das mich um mehr als ein halbes Jahrhundert in vergangene Tage versetzt.