Es gibt die Selbstdarsteller-Intendanten, die Strippenzieher, die in jedem Gremium sitzen, die trendbewussten Theater-Ideologen – und es gibt die uneitlen Ermöglicher. Oft frühere Dramaturgen, die mit großem Kunstverstand, leiser Beharrlichkeit, auch strategischer Raffinesse ihr Theater, die Schauspieler und Regisseure zum Leuchten bringen. So ein kluger Theaterarbeiter war Bernd Wilms, der neben Theaterwissenschaft und Germanistik auch Philosophie und Evangelische Theologie studiert hatte. Kein Theatermachtmensch, sondern ein unaufgeregter, menschenfreundlicher Intellektueller.