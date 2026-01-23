Zum Hauptinhalt springen

Zum Tod von Bernd WilmsEr brachte Schauspieler und Regisseure zum Leuchten

Seine Doktorarbeit hatte er über den „Schwank“ geschrieben: Bernd Wilms, Intendant unter anderem des Maxim-Gorki- und des Deutschen Theaters Berlin.
Seine Doktorarbeit hatte er über den „Schwank“ geschrieben: Bernd Wilms, Intendant unter anderem des Maxim-Gorki- und des Deutschen Theaters Berlin. (Foto: Christian Kielmann/IMAGO)

Kein Theatermachtmensch, sondern ein unaufgeregter, menschenfreundlicher Intellektueller: Nachruf auf den leisen, feinen Intendanten Bernd Wilms.

Von Peter Laudenbach

Es gibt die Selbstdarsteller-Intendanten, die Strippenzieher, die in jedem Gremium sitzen, die trendbewussten Theater-Ideologen – und es gibt die uneitlen Ermöglicher. Oft frühere Dramaturgen, die mit großem Kunstverstand, leiser Beharrlichkeit, auch strategischer Raffinesse ihr Theater, die Schauspieler und Regisseure zum Leuchten bringen. So ein kluger Theaterarbeiter war Bernd Wilms, der neben Theaterwissenschaft und Germanistik auch Philosophie und Evangelische Theologie studiert hatte. Kein Theatermachtmensch, sondern ein unaufgeregter, menschenfreundlicher Intellektueller.

