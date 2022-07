Von Christian Zaschke

Sonnenschein konnten die Bechers gar nicht gut leiden. Wenn die Sonne schien und der Rest des Landes sich an Strände, Baggerseen, in Freibäder oder vielleicht auf den Balkon verfügte, zogen sich Bernd und Hilla Becher gern in die Dunkelkammer zurück und arbeiteten an neuen Abzügen ihrer Fotos. Prima fanden sie hingegen einen richtig festen, hellgrauen Himmel, je eintöniger, desto besser. Dann packten sie ihre Großformatkamera in den VW-Bus und Leitern und Stative und ungefähr eine weitere Tonne an Material und machten sich an die Arbeit. Diese bestand in erster Linie darin, Industriegebäude zu fotografieren.