Bernd Scherer ist seit 2006 Intendant des Hauses der Kulturen der Welt in Berlin. Mit dem "Anthropozän-Projekt" hat er das HKW ab 2013 zu einer Art Think Tank für die Forschung zur neuen Erdepoche gemacht.

Wir leben in einem neuen Erdzeitalter, dem Anthropozän. Doch was bedeutet das - und was verändert sich dadurch? Ein Gespräch mit Bernd Scherer, Intendant des Berliner Hauses der Kulturen der Welt.