Klar, wo sonst soll man sich dieser Tage mit einem Autor unterhalten, wenn nicht im Freibad? Das Thermometer zeigt erst 36 Grad, dann 38 Grad, demnächst werden es wohl über 40 Grad in Deutschland sein, während Frankreich schon die 44 Grad erreicht hat. Im Nachbarland verformen sich die Gleise, bei uns fährt die Bahn auch ohne Rekordtemperaturen nicht. Bernd Brunner hat also sehr gut daran getan, als Treffpunkt das „Kombibad Seestraße“ im Wedding vorzuschlagen.
Sachbuch„Der Leib wird leicht im Wasser“
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Der Mensch planscht, schwimmt – und ertrinkt manchmal: Die Kulturgeschichte des Badens erklärt Bernd Brunner im Buch „Abtauchen und treiben lassen“ und beim Treff im Berliner „Kombibad Seestraße“.
Von Werner Bartens
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