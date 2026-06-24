Klar, wo sonst soll man sich dieser Tage mit einem Autor unterhalten, wenn nicht im Freibad? Das Thermometer zeigt erst 36 Grad, dann 38 Grad, demnächst werden es wohl über 40 Grad in Deutschland sein, während Frankreich schon die 44 Grad erreicht hat. Im Nachbarland verformen sich die Gleise, bei uns fährt die Bahn auch ohne Rekordtemperaturen nicht. Bernd Brunner hat also sehr gut daran getan, als Treffpunkt das „Kombibad Seestraße“ im Wedding vorzuschlagen.