Zum Hauptinhalt springen

TheatertreffenDie zehn abgründigsten Abende des Jahres

Lesezeit: 3 Min.

Auch der unvergleichliche Thomas Schmauser in der Inszenierung von Klaus Manns „Mephisto“ durch Jette Steckel an den Kammerspielen in München ist zum Berliner Theatertreffen eingeladen.
Auch der unvergleichliche Thomas Schmauser in der Inszenierung von Klaus Manns „Mephisto“ durch Jette Steckel an den Kammerspielen in München ist zum Berliner Theatertreffen eingeladen. (Foto: Armin Smailovic)

Die Münchner Kammerspiele sind mit gleich zwei Inszenierungen zum Berliner Theatertreffen eingeladen: Das Festival im Mai zeigt, was in den vergangenen Monaten aufregend war auf deutschsprachigen Bühnen. Und startet mit Selbstermutigung.

Von Peter Laudenbach

Weil im Theater die Krise bekanntlich der Normalfall ist, verkündet Nora Hertlein-Hull, die fürs Administrative zuständige Leiterin des Berliner Theatertreffens, freudestrahlend und ohne größere Scheu vor Phrasen, dass das Festival auch in seiner 63. Ausgabe im Mai wieder zuverlässig „tiefe Blicke in menschliche Abgründe“ bieten wird.

Zur SZ-Startseite

Kabarett
:„Ich war nie sonderlich ambitioniert, das ist alles eher so geschehen“

Ein halbes Jahrhundert lang trat Gerhard Polt an den Münchner Kammerspielen auf. Aber wie fand er zum Kabarett und später in die Hochkultur? Die große Bilanz einer Karriere, die als Mitesser begann und nun mit einer einsamen Suppe endet.

SZ PlusInterview von Alex Rühle

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite