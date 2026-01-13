Weil im Theater die Krise bekanntlich der Normalfall ist, verkündet Nora Hertlein-Hull, die fürs Administrative zuständige Leiterin des Berliner Theatertreffens, freudestrahlend und ohne größere Scheu vor Phrasen, dass das Festival auch in seiner 63. Ausgabe im Mai wieder zuverlässig „tiefe Blicke in menschliche Abgründe“ bieten wird.
TheatertreffenDie zehn abgründigsten Abende des Jahres
Die Münchner Kammerspiele sind mit gleich zwei Inszenierungen zum Berliner Theatertreffen eingeladen: Das Festival im Mai zeigt, was in den vergangenen Monaten aufregend war auf deutschsprachigen Bühnen. Und startet mit Selbstermutigung.
Von Peter Laudenbach
