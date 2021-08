Von Peter Richter

Erst hört man Stiefel marschieren, eine Trommel, eine E-Gitarre, und dann ballert auf einmal alles über einem runter wie eine Lawine aus Geröll: Wer vor inzwischen 60 Jahren die Berliner Mauer gebaut hat, ist ja hinlänglich bekannt. Aber wer sie vor 44 Jahren zum Einsturz gebracht hat, jedenfalls erst einmal akustisch, das steht auf einem anderen Blatt - nämlich den britischen Charts vom Oktober 1977, wo "Holidays in the Sun" von den Sex Pistols auf Rang 8 landet, was schon als einigermaßen bemerkenswert gelten darf für einen Song mit der Botschaft "Gotta go over the Berlin Wall", und zwar mitten auf dem Höhepunkt der Disco-Welle (Platz 5 war irgendwas von Abba, Platz 1 hielten Baccara mit "Yes Sir, I Can Boogie").