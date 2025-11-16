Stas Zhyrkov ist der einzige ukrainische Regisseur im Exil, der an den großen deutschen Bühnen inszeniert. Nachdem er immer wieder Stücke über sein Heimatland gemacht hat, adaptiert er nun Saša Stanišićs Roman „Herkunft“ für das Berliner Ensemble. Eine Begegnung.

Direkt nach dem Überfall Russlands auf seine Heimat kam es dem ukrainischen Regisseur Stas Zhyrkov fast unmöglich vor, weiter Theater zu machen. Wie soll das gehen, wenn Städte bombardiert und Menschen ermordet werden? Ist es nicht unangemessen, vielleicht sogar respektlos, inmitten des Grauens einfach weiterzuspielen?