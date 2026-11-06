Sapperlot, hier geht’s rund! Hamlet, ein verschwitztes Testosteron-Paket, versucht, vor Aufregung bebend, seine Mutter, die Königin Gertrud, zu besteigen. Wobei nicht ganz klar ist, ob das jetzt ein einvernehmlicher Inzest oder doch eine Vergewaltigung, ein Lust- und-Frust-Mord mit vorgehaltenem Messer werden soll. Oder ob der arme Hamlet (Sebastian Zimmler) einfach nur wieder einen seiner psychotischen Schübe hat. Jedenfalls verhöhnt ihn Gertrud (Pauline Knof spielt sie mit der Kälte und Eleganz eines Eiszapfens) am Ende für seine Unentschlossenheit, weil er weder das eine noch das andere zu Ende bringt, sondern nur als zitterndes Häufchen Elend auf ihr hockt.